Быковская (Куропаткина) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быковская (Куропаткина) Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1899 ст.

Муж: Быковский Иван Тимофеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Быковский Иван Тимофеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.01.1909 ст.

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Быковский Иван Тимофеевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.04.1913 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Быковский Иван Тимофеевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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