Быковская (Куропаткина) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1904 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Быковский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
31.01.1909 ст.
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Быковский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.04.1913 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Быковский Иван Тимофеевич
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно