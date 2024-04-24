Токарев (Евтифеев) Максим Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист Пасынок. Ефтифеев Максим Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Токарев Матвей Максимович
Мать ребёнка: Токарева (Торопова) Настасья Наумовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Токарев Вавило Максимович
Мать ребёнка: Токарева (Торопова) Настасья Наумовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99,44 оборот
Смерть
1816
ГАСО, рев1834, 59об