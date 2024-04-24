Токарев (Евтифеев) Максим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев (Евтифеев) Максим Петрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Токарев Петр Савельевич

Мать: Токарева Екатерина Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист Пасынок. Ефтифеев Максим Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Настасья Иаковлевна

Бракосочетание
Около 1790

Жена: Токарева (Торопова) Настасья Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Токарев Матвей Максимович

Мать ребёнка: Токарева (Торопова) Настасья Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Токарев Вавило Максимович

Мать ребёнка: Токарева (Торопова) Настасья Наумовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99,44 оборот
Смерть
1816
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 59об

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