Токарева Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Токарев (Евтифеев) Максим Петрович
Отец ребёнка: Токарев Петр Савельевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист Пасынок. Ефтифеев Максим Зиновьевич
Смерть
1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист