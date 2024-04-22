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Токарева Екатерина Семеновна

Место рождения

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Петр Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Токарев (Евтифеев) Максим Петрович

Отец ребёнка: Токарев Петр Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист Пасынок. Ефтифеев Максим Зиновьевич
Смерть
1788
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист

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