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Астраханцев Василий Федотов

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Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Астраханцев Федот (мл) (Ермолаев)

Мать: Астраханцова Агафья Козьмина

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Астраханцев Данило Васильев

Мать ребёнка: Астраханцова Евфимия Захарова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Астраханцова Евфимия Захарова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Евфимия Захарова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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