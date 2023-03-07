Астраханцев Василий Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Астраханцев Данило Васильев
Мать ребёнка: Астраханцова Евфимия Захарова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Астраханцова Евфимия Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782