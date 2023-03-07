Астраханцова Евфимия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Евфимия Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Астраханцев Данило Васильев

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Федотов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Федотов

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Василий Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
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