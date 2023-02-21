Григорьев Онуфрий Нифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Онуфрий Нифонович

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Место рождения

Podjeziory (Podjezerje)

Дата рождения

1906

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович

Мать: Григорьева Агрипина

Podjeziory (Podjezerje)
Бракосочетание
1930

Жена: Григорьева Анна Зиновьевна

Stripishki
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Анна Зиновьевна

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Анна Зиновьевна

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Анна Зиновьевна

Podjeziory (Podjezerje)
Работа или профессия
Неизвестно
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