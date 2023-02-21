Григорьев Онуфрий Нифонович
Место рожденияPodjeziory (Podjezerje)
Дата рождения1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Podjeziory (Podjezerje)
Бракосочетание
1930
Stripishki
Рождение ребёнка
1932
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1934
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1936
Podjeziory (Podjezerje)
Работа или профессия
Неизвестно