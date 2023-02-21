Григорьева (Григорьева) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Григорьева) Агрипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Агрипина Нифоновна

Отец ребёнка: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Григорьев Онуфрий Нифонович

Отец ребёнка: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович

Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зубанова Ирина Нифоновна

Отец ребёнка: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович

Podjeziory
Рождение ребёнка
1914

Сын: Григорьев Пиман (Пимен) Нифонович

Отец ребёнка: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович

Podjeziory (Podjezerje)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podjeziory (Podjezerje)
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