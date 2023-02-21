Григорьева (Григорьева) Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Агрипина Нифоновна
Отец ребёнка: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1906
Сын: Григорьев Онуфрий Нифонович
Отец ребёнка: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович
Podjeziory (Podjezerje)
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зубанова Ирина Нифоновна
Отец ребёнка: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович
Podjeziory
Рождение ребёнка
1914
Сын: Григорьев Пиман (Пимен) Нифонович
Отец ребёнка: Григорьев Нифон (Нифонт) Агурьянович
Podjeziory (Podjezerje)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Podjeziory (Podjezerje)