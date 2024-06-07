Зайкова Варвара Ивановна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайкова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Зайков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Зайкова) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Зайков Николай Иванович

Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Зайкова) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайков Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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