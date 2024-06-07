Зайкова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Зайкова) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Зайкова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Зайков Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно