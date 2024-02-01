Чудаков Терентий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1863 по 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1863 по 1864
Отец: Чудаков Сидор Иванович
Мать: Чудакова Мария Петровна
Рождение ребёнка
С 1892 по 1893
Дочь: Чудакова Александра Терентьевна
Мать ребёнка: Чудакова Параскева Савельевна
Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно