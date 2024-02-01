Чудаков Терентий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудаков Терентий Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1863 по 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1863 по 1864

Отец: Чудаков Сидор Иванович

Мать: Чудакова Мария Петровна

Рождение ребёнка
С 1892 по 1893

Дочь: Чудакова Александра Терентьевна

Мать ребёнка: Чудакова Параскева Савельевна

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудакова Параскева Савельевна

Смерть
Неизвестно
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