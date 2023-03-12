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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3003Малый Сапожок, с. каз.при безымянном пруде и колодцах.346148721812Церквей православных 2. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1085. М. Сапожок, село бывшее государственное, дворов 277, жителей 1843, волостное правление (уездный город в 4 верстах), церковь православная, часовня, школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Малый-Сапожек19421407651181424239818223[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Малый Сапожок село7654393145213962848964—волостн. правл.Цер. кам., цер.-пр. шк., 3 шк., 2 куз., каз. вин. лав.
При с. Малом Сапожке о-ва кр. с Малого Сапожка лесн. сторожка766112—2964—волостн. правл.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1056Малый Сапожоксело53°57'с.ш.40°37'в.д.N-37-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61637410131с Малый Сапожоксело