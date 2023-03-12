село Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Малый Сапожок

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
3003Малый Сапожок, с. каз.при безымянном пруде и колодцах.346148721812Церквей православных 2. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Мало-Сапожковская волость
1085. М. Сапожок, село бывшее государственное, дворов 277, жителей 1843, волостное правление (уездный город в 4 верстах), церковь православная, часовня, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Мало-Сапожковская волость
село Малый-Сапожек19421407651181424239818223[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Мало-Сапожковская волость
Малый Сапожок село7654393145213962848964волостн. правл.Цер. кам., цер.-пр. шк., 3 шк., 2 куз., каз. вин. лав.
При с. Малом Сапожке о-ва кр. с Малого Сапожка лесн. сторожка7661122964волостн. правл.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
1056Малый Сапожоксело53°57'с.ш.40°37'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Канинское сельское поселение
61637410131с Малый Сапожоксело

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