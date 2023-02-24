Вирясов Арсений Елевферьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вирясов Елевферий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Вирясов Назарий Арсениевич
Мать ребёнка: Вирясова Стефанида Егоровна
Рождение ребёнка
01.07.1886
Сын: Вирясов Андрей Арсеньевич
Мать ребёнка: Вирясова Стефанида Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно