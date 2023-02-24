Вирясов Арсений Елевферьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясов Арсений Елевферьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вирясов Елевферий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Вирясов Назарий Арсениевич

Мать ребёнка: Вирясова Стефанида Егоровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Вирясов Андрей Арсеньевич

Мать ребёнка: Вирясова Стефанида Егоровна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вирясова Стефанида Егоровна

Смерть
Неизвестно
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