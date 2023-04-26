Вирясова Стефанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясова Стефанида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирясов Арсений Елевферьевич

Рождение ребёнка
06.10.1873

Сын: Вирясов Назарий Арсениевич

Отец ребёнка: Вирясов Арсений Елевферьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1886

Сын: Вирясов Андрей Арсеньевич

Отец ребёнка: Вирясов Арсений Елевферьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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