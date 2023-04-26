Вирясова Стефанида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1873
Сын: Вирясов Назарий Арсениевич
Отец ребёнка: Вирясов Арсений Елевферьевич
Рождение ребёнка
01.07.1886
Сын: Вирясов Андрей Арсеньевич
Отец ребёнка: Вирясов Арсений Елевферьевич
Смерть
Неизвестно