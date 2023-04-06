Карпенко (Куриленко) Ксения Константиновна
Место рождения
Дата рождения24.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1875
Бракосочетание
10.01.1893
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Карпенко Антон Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович
Рождение ребёнка
16.11.1898
Дочь: Варавва Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович
Рождение ребёнка
08.11.1900
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Карпенко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Карпенко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович
Рождение ребёнка
05.07.1911
Сын: Карпенко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно