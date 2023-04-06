Карпенко (Куриленко) Ксения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Куриленко) Ксения Константиновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1875

Отец: Куриленко Константин Яковлевич

Мать: Куриленко Прасковья Васильевна

Бракосочетание
10.01.1893

Муж: Карпенко Василий Иосифович

Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Карпенко Антон Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович

Рождение ребёнка
16.11.1898

Дочь: Варавва Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович

Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович

Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Карпенко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович

Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Карпенко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович

Рождение ребёнка
05.07.1911

Сын: Карпенко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Карпенко Василий Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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