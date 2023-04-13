Куриленко Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти04.06.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1875
Дочь: Карпенко Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Куриленко Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1892
Сын: Куриленко Яков Константинович
Отец ребёнка: Куриленко Константин Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1922
Причина смерти: старость