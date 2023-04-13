Куриленко Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

04.06.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1875

Дочь: Карпенко Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Куриленко Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
20.03.1892

Сын: Куриленко Яков Константинович

Отец ребёнка: Куриленко Константин Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куриленко Константин Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1922
Причина смерти: старость
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