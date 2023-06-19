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Карпенко Василий Иосифович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Карпенко Иосиф Никитич

Мать: Карпенко Евдокия Павловна

Бракосочетание
10.01.1893

Жена: Карпенко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Карпенко Антон Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
31.03.1897

Сын: Карпенко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1898

Дочь: Варавва Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Карпенко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
15.05.1902

Сын: Карпенко Федор Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
05.07.1911

Сын: Карпенко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Ефросинья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно