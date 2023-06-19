Карпенко Василий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Карпенко Иосиф Никитич
Бракосочетание
10.01.1893
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Карпенко Антон Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
31.03.1897
Сын: Карпенко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1898
Дочь: Варавва Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
08.11.1900
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Карпенко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
15.05.1902
Сын: Карпенко Федор Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна
Рождение ребёнка
05.07.1911
Сын: Карпенко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Карпенко Ксения Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно