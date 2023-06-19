Карпенко (Проскуркина) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения21.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1852
Бракосочетание
27.01.1869
Рождение ребёнка
03.02.1870
Сын: Карпенко Кирилл Иосифович
Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Карпенко Василий Иосифович
Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
03.10.1874
Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Белоусенко Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
26.04.1883
Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
15.08.1887
Дочь: Белоусова Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
25.07.1889
Дочь: Шелудченко Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич
Рождение ребёнка
05.02.1892
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно