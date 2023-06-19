Карпенко (Проскуркина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Проскуркина) Евдокия Павловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1852

Отец: Проскуркин Павел Илларионович

Мать: Проскуркина Прасковья Кирилловна

Бракосочетание
27.01.1869

Муж: Карпенко Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
03.02.1870

Сын: Карпенко Кирилл Иосифович

Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Карпенко Василий Иосифович

Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
03.10.1874

Сын: Карпенко Денис Иосифович

Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Белоусенко Ирина Иосифовна

Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
26.04.1883

Сын: Карпенко Семен Иосифович

Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
15.08.1887

Дочь: Белоусова Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
25.07.1889

Дочь: Шелудченко Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич

Рождение ребёнка
05.02.1892

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Карпенко Иосиф Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно