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Карпенко Семен Иосифович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1883

Отец: Карпенко Иосиф Никитич

Мать: Карпенко Евдокия Павловна

Бракосочетание
08.10.1906

Жена: Карпенко Елизавета Стефановна

Рождение ребёнка
12.11.1908

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна

Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна

Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Нехорошева Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна

Рождение ребёнка
17.10.1916

Сын: Карпенко Григорий Семенович

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна

Рождение ребёнка
03.06.1920

Дочь: Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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