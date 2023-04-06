Карпенко Семен Иосифович
Место рождения
Дата рождения26.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1883
Отец: Карпенко Иосиф Никитич
Бракосочетание
08.10.1906
Рождение ребёнка
12.11.1908
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Нехорошева Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна
Рождение ребёнка
17.10.1916
Сын: Карпенко Григорий Семенович
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна
Рождение ребёнка
03.06.1920
Дочь: Тамара Семеновна
Мать ребёнка: Карпенко Елизавета Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно