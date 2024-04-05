Березинский (Бржезинский) Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезинский (Бржезинский) Степан Емельянович

Березинский (Бржезинский) Степан Емельянович

Место рождения

Новые Кошары, Волинська область

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

15.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Березинский Емельян Амельян Севастьянович Аверьянович

Мать: Бржезинская Евгения Данииловна

Новые Кошары, Волинська область
в ИВ 1912 года 6 лет. В переселенческих документах на 24.04.1917 года - 10 лет.
Упоминание
1912
Новые Кошары, Волинська область
В исповедальной ведомости Свято-Троицкой церкви, села Новых Кошар, Волынской епархии, Ковельского уезда городского Благочиннического округа за 1912 год. Крестьяне и их домашние: № 116 Емельян Севастья... Показать все
Место жительства
До ?.03.1917
Новые Кошары, Волинська область
Место жительства
С 24.04.1917 по Неизвестно
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Переселенцы: глава семьи - Мелентий Севастьянов Березинский, 52? года. Дети: Тимофей, 27 лет, Афанасий, 16 лет, Степан, 10 лет, Исидор, 6 лет, (так документе, на самом деле внук, сын Тимофея), жена Т... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1924

Жена: Березинская Матрена Дмитриевна

информация из документов военно-пересыльного пункта Память Народа
Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Березинский Николай Степанович

Мать ребёнка: Березинская Матрена Дмитриевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.12.1930

Дочь: Зубанова Раиса Степановна

Мать ребёнка: Березинская Матрена Дмитриевна

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
в документах 4 апреля
Осуждение
1934
информация из документов военно-пересыльного пункта Память Народа за хлебодоставку?
Рождение ребёнка
17.12.1938

Сын: Березинский Александр Степанович

Мать ребёнка: Березинская Матрена Дмитриевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Военная служба
?.11.1942
Петропавловский ГВК, Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск
Место жительства
До ?.11.1942
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Квартал (поселок) Копай, дом № 86
Смерть
15.01.1943
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Убит. Первичное место захоронения: Калининская обл., Великолукский р-н, ст. Великие Луки, около, братское кладбище. Последнее место службы: 257 сд
Рождение ребёнка
24.07.1943

Дочь: Шурупова Мария Степановна

Мать ребёнка: Березинская Матрена Дмитриевна

Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close