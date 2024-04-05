Березинский (Бржезинский) Степан Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смерти15.01.1943
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
в ИВ 1912 года 6 лет. В переселенческих документах на 24.04.1917 года - 10 лет.
Упоминание
1912
В исповедальной ведомости Свято-Троицкой церкви, села Новых Кошар, Волынской епархии, Ковельского уезда городского Благочиннического округа за 1912 год. Крестьяне и их домашние: № 116 Емельян Севастья... Показать все
Место жительства
До ?.03.1917
Место жительства
С 24.04.1917 по Неизвестно
Переселенцы: глава семьи - Мелентий Севастьянов Березинский, 52? года. Дети: Тимофей, 27 лет, Афанасий, 16 лет, Степан, 10 лет, Исидор, 6 лет, (так документе, на самом деле внук, сын Тимофея), жена Т... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1924
информация из документов военно-пересыльного пункта Память Народа
Рождение ребёнка
10.10.1924
Сын: Березинский Николай Степанович
Мать ребёнка: Березинская Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.12.1930
Дочь: Зубанова Раиса Степановна
Мать ребёнка: Березинская Матрена Дмитриевна
в документах 4 апреля
Осуждение
1934
информация из документов военно-пересыльного пункта Память Народа за хлебодоставку?
Рождение ребёнка
17.12.1938
Сын: Березинский Александр Степанович
Мать ребёнка: Березинская Матрена Дмитриевна
Военная служба
?.11.1942
Петропавловский ГВК, Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск
Место жительства
До ?.11.1942
Квартал (поселок) Копай, дом № 86
Смерть
15.01.1943
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Убит. Первичное место захоронения: Калининская обл., Великолукский р-н, ст. Великие Луки, около, братское кладбище. Последнее место службы: 257 сд
Рождение ребёнка
24.07.1943
Дочь: Шурупова Мария Степановна
Мать ребёнка: Березинская Матрена Дмитриевна
Гляден, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край