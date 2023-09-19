Березинская Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1924
Сын: Березинский Николай Степанович
Отец ребёнка: Березинский Степан Емельянович
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
в 1925 году надо уточнить в архиве мать
Бракосочетание
Неизвестно
информация из документов военно-пересыльного пункта Память Народа
Смерть
Неизвестно