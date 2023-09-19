Березинская Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березинская Матрена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Березинский Николай Степанович

Отец ребёнка: Березинский Степан Емельянович

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
в 1925 году надо уточнить в архиве мать
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березинский Степан Емельянович

информация из документов военно-пересыльного пункта Память Народа
Смерть
Неизвестно
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