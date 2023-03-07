Браславский Борис Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиС 1942 по 1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Браславский Григорий Яковлевич
Мать: Браславская Руня
Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем. Возможно, родился в Орехове.
Смерть
С 1942 по 1943
Погиб на фронте в 1942 — 1943, штрафбат. Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.