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Браславский Борис Григорьевич

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Место рождения

Пологи

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

С 1942 по 1943

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Браславский Григорий Яковлевич

Мать: Браславская Руня

Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем. Возможно, родился в Орехове.
Смерть
С 1942 по 1943
Погиб на фронте в 1942 — 1943, штрафбат. Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.
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