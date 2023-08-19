Браславская Руня
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиС 1941 по 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Сведения взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной, с сайта Яд Вашем.
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Браславский Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Браславский Григорий Яковлевич
Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем. Возможно, родился в Орехове.
Рождение ребёнка
03.08.1928
Дочь: Браславская Маня Григорьевна
Отец ребёнка: Браславский Григорий Яковлевич
Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1941 по 1942
Погибла в Шоа, расстрел. Сведения взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной, с сайта Яд Вашем.