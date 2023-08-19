Браславская Руня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБраславская Руня

Браславская Руня

Место рождения

Орехов

Дата рождения

1890

Дата смерти

С 1941 по 1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Сведения взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной, с сайта Яд Вашем.
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Браславский Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Браславский Григорий Яковлевич

Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем. Возможно, родился в Орехове.
Рождение ребёнка
03.08.1928

Дочь: Браславская Маня Григорьевна

Отец ребёнка: Браславский Григорий Яковлевич

Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Браславский Григорий Яковлевич

Смерть
С 1941 по 1942
Погибла в Шоа, расстрел. Сведения взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной, с сайта Яд Вашем.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close