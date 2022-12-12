Браславский Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Браславский Яков Гирш
Мать: не указана
Год и место рождения взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной (Шульц), с сайта Яд Вашем.
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Браславский Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Браславская Руня
Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем. Возможно, родился в Орехове.
Рождение ребёнка
03.08.1928
Дочь: Браславская Маня Григорьевна
Мать ребёнка: Браславская Руня
Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Браславская Руня
Смерть
1941
Год и причина смерти взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной, с сайта Яд Вашем. Погиб в Шоа, расстрел в конце 1941 г.