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Браславский Григорий Яковлевич

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Место рождения

Пологи

Дата рождения

1888

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Браславский Яков Гирш

Мать: не указана

Год и место рождения взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной (Шульц), с сайта Яд Вашем.
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Браславский Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Браславская Руня

Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем. Возможно, родился в Орехове.
Рождение ребёнка
03.08.1928

Дочь: Браславская Маня Григорьевна

Мать ребёнка: Браславская Руня

Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браславская Руня

Смерть
1941
Год и причина смерти взяты из листа свидетельских показаний племянницы, Сариты Розиной, с сайта Яд Вашем. Погиб в Шоа, расстрел в конце 1941 г.
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