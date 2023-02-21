Макарова (Петрова) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Петрова) Елена Федоровна

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Место рождения

варшава, Мазовецьке Poland

Дата рождения

21.05.1905

Дата смерти

10.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

варшава, Мазовецьке Poland
Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Макаров Геральд Николаевич

Отец ребёнка: Макаров Николай Иванович

601900 , Владимирская обл. Russia
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Макарова Инесса Николаевна

Отец ребёнка: Макаров Николай Иванович

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.08.1976
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