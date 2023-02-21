Макарова (Петрова) Елена Федоровна
Место рожденияваршава, Мазовецьке Poland
Дата рождения21.05.1905
Дата смерти10.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
варшава, Мазовецьке Poland
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Макаров Геральд Николаевич
Отец ребёнка: Макаров Николай Иванович
601900 , Владимирская обл. Russia
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Макарова Инесса Николаевна
Отец ребёнка: Макаров Николай Иванович
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.08.1976