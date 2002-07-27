Макаров Геральд Николаевич
Место рождения601900 , Владимирская обл. Russia
Дата рождения15.06.1927
Дата смерти27.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927
Отец: Макаров Николай Иванович
Мать: Макарова Елена Федоровна
601900 , Владимирская обл. Russia
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малина Ирина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
историк-международник, журналист
Смерть
27.07.2002
нижний новгород, Нижегородская обл. Russian Federation