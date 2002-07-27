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Макаров Геральд Николаевич

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Место рождения

601900 , Владимирская обл. Russia

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

27.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: Макаров Николай Иванович

Мать: Макарова Елена Федоровна

601900 , Владимирская обл. Russia
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малина Ирина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
историк-международник, журналист
Смерть
27.07.2002
нижний новгород, Нижегородская обл. Russian Federation
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