Макарова (Макарова) Инесса Николаевна
Место рождения601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1929
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Макаров Николай Иванович
Мать: Макарова Елена Федоровна
601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
врач-офтальмолог
Смерть
1993
нижний новгород, Нижегородская обл. Russian Federation