Макарова (Макарова) Инесса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Макарова) Инесса Николаевна

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Место рождения

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1929

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Макаров Николай Иванович

Мать: Макарова Елена Федоровна

601977 Pavlovskoe, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
врач-офтальмолог
Смерть
1993
нижний новгород, Нижегородская обл. Russian Federation
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