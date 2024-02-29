Валеева (Исламова) Альфинур Динисламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валеева Зульфира Габделсабуровна
Отец ребёнка: Валеев Габделсабур Валиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунира Габделсабуровна
Отец ребёнка: Валеев Габделсабур Валиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно