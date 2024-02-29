Валеева (Исламова) Альфинур Динисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Исламова) Альфинур Динисламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галимов Динислам Габделгалимович

Мать: Галимова Шамсинур Габделганиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева Зульфира Габделсабуровна

Отец ребёнка: Валеев Габделсабур Валиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунира Габделсабуровна

Отец ребёнка: Валеев Габделсабур Валиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Габделсабур Валиевич

Смерть
Неизвестно

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