Галимова Шамсинур Габделганиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимова Шамсинур Габделганиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Габделгани

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламов Нурислам Динисламович

Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева (Исламова) Альфинур Динисламовна

Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимов Динислам Габделгалимович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Исламов Ахат Динисламович

Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Исламов Шайслам Динисламович

Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович

Рождение ребёнка
03.01.1930

Сын: Исламов Фарт Динисламович

Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1936

Дочь: Рахимова (Исламова) Фаузия Динисламовна

Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1952

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