Галимова Шамсинур Габделганиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Габделгани
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исламов Нурислам Динисламович
Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валеева (Исламова) Альфинур Динисламовна
Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Исламов Ахат Динисламович
Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Исламов Шайслам Динисламович
Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович
Рождение ребёнка
03.01.1930
Сын: Исламов Фарт Динисламович
Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович
Рождение ребёнка
15.07.1936
Дочь: Рахимова (Исламова) Фаузия Динисламовна
Отец ребёнка: Галимов Динислам Габделгалимович
Смерть
1952