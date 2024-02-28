Галимов Динислам Габделгалимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимов Динислам Габделгалимович

Место рождения

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1937 по 1940

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галимов Габделгалим

Мать: не указана

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Исламов Ахат Динисламович

Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1930

Сын: Исламов Фарт Динисламович

Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1936

Дочь: Рахимова Фаузия Динисламовна

Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исламов Нурислам Динисламович

Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна

Культесь, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева Альфинур Динисламовна

Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова Шамсинур Габделганиевна

Смерть
С 1937 по 1940
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