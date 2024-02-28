Галимов Динислам Габделгалимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1937 по 1940
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Галимов Габделгалим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Исламов Ахат Динисламович
Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна
Рождение ребёнка
03.01.1930
Сын: Исламов Фарт Динисламович
Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна
Рождение ребёнка
15.07.1936
Дочь: Рахимова Фаузия Динисламовна
Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исламов Нурислам Динисламович
Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валеева Альфинур Динисламовна
Мать ребёнка: Галимова Шамсинур Габделганиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1937 по 1940