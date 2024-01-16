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Летовальцев Сергей Васильевич

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Летовальцев Василий Данилович

Мать: ?

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ефросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Летовальцева Марфа Андреевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Летовальцева Марфа Андреевна

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летовальцева Марфа Андреевна

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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