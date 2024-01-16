Летовальцев Сергей Васильевич
Место рожденияд. Крадихино
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Летовальцев Василий Данилович
Мать: ?
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ефросинья Сергеевна
Мать ребёнка: Летовальцева Марфа Андреевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Летовальцева Марфа Андреевна
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно