Летовальцева Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева Марфа Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ефросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Летовальцев Сергей Васильевич

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Летовальцев Сергей Васильевич

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Сергей Васильевич

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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