Летовальцева Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ефросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Летовальцев Сергей Васильевич
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Летовальцев Сергей Васильевич
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно