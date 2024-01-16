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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Летовальцев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Летовальцев Василий Данилович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1811
Сын: Летовальцев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Летовальцев Василий Данилович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1817
Сын: Летовальцев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Летовальцев Василий Данилович
д. Крадихино