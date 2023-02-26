Исаак Ефимов
Место рожденияд.Демидово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Демидово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1872
Жена: Марфа Александрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно