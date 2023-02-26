Исаак Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаак Ефимов

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Место рождения

д.Демидово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Демидово Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.02.1872

Жена: Марфа Александрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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