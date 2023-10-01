Кривенко Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Лупанова (Кривенко) Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Дочь: Кривенко Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Сын: Кривенко Минай Васильевич
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Сын: Кривенко Назар Васильевич
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Сын: Кривенко Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Сын: Кривенко Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Дочь: Большаченко (Кривенко) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Сын: Кривенко Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Дочь: Кривенко Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Дочь: Кривенко Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна