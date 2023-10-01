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Кривенко Василий Михайлович

Место рождения

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.10.1878 ст.

Жена: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1882 ст.

Дочь: Лупанова (Кривенко) Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1883 ст.

Дочь: Кривенко Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1885 ст.

Сын: Кривенко Минай Васильевич

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.

Сын: Кривенко Назар Васильевич

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.

Сын: Кривенко Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1890 ст.

Сын: Кривенко Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1892 ст.

Дочь: Большаченко (Кривенко) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1894 ст.

Сын: Кривенко Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.

Дочь: Кривенко Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1898 ст.

Дочь: Кривенко Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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