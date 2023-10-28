Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Амосов Егор Андреевич
Дочь: Лупанова (Кривенко) Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Дочь: Кривенко Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Сын: Кривенко Минай Васильевич
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Сын: Кривенко Назар Васильевич
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Сын: Кривенко Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Сын: Кривенко Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Дочь: Большаченко (Кривенко) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Сын: Кривенко Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Дочь: Кривенко Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович
Дочь: Кривенко Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович