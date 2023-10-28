Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенко (Амосова) Ксения Егоровна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Амосов Егор Андреевич

Мать: Амосова Пелагея Игнатьевна

Бракосочетание
15.10.1878 ст.

Муж: Кривенко Василий Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1882 ст.

Дочь: Лупанова (Кривенко) Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1883 ст.

Дочь: Кривенко Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1885 ст.

Сын: Кривенко Минай Васильевич

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.

Сын: Кривенко Назар Васильевич

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.

Сын: Кривенко Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1890 ст.

Сын: Кривенко Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1892 ст.

Дочь: Большаченко (Кривенко) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1894 ст.

Сын: Кривенко Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1895 ст.

Дочь: Кривенко Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1898 ст.

Дочь: Кривенко Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Кривенко Василий Михайлович

Малинники, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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