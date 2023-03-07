Петухов Петр Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти25.05.1825
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Петухов Терентий Семенович
Мать: Петухова 1-я Петухова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Петухова Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
25.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
25.05.1825
Причина смерти: Старостию