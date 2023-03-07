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Петухов Петр Терентьевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1741

Дата смерти

25.05.1825

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Петухов Терентий Семенович

Мать: Петухова 1-я Петухова

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Петухов Василий Петрович

Мать ребёнка: Петухова Акилина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
25.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
25.05.1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Старостию
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