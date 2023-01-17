Петухова Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Акилина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

22.01.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Петухов Василий Петрович

Отец ребёнка: Петухов Петр Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Петр Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
22.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия неотпевана
Смерть
22.01.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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