Петухова Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти22.01.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Петухов Петр Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
22.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия неотпевана
Смерть
22.01.1807