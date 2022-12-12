Петухова 1-я Петухова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ксения Терентьевна
Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрона Терентьевна
Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1762