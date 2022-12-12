Петухова 1-я Петухова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова 1-я Петухова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Петухов Петр Терентьевич

Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ксения Терентьевна

Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрона Терентьевна

Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Петухов Терентий Семенович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Терентий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
До 1762
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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