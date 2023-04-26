(Никулина) Орина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров
Рождение ребёнка
1776
Сын: Оносов Федор Федоров
Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров
Рождение ребёнка
1779
Сын: Феоктист
Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров
Рождение ребёнка
1782
Сын: Корнило
Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров
Рождение ребёнка
1783
Сын: Никифор Федоров
Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оносов Федор Федоров
Смерть
Неизвестно