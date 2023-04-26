(Никулина) Орина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никулина) Орина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Оносов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1776

Сын: Оносов Федор Федоров

Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1779

Сын: Феоктист

Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1782

Сын: Корнило

Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1783

Сын: Никифор Федоров

Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Василий Федоров

Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Григорий Федоров

Отец ребёнка: Оносов Федор Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оносов Федор Федоров

Смерть
Неизвестно
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