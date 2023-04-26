Корнило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнило

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Оносов Федор Федоров

Мать: Орина Иванова

Смерть
1809
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