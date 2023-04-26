Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Корнило
Корнило
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
1809
Пол
Мужской
Отец
Оносов Федор Федоров
1751 г.р.
Мать
(Никулина) Орина Иванова
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Оносов Федор Федоров
Мать:
Орина Иванова
Смерть
1809
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия