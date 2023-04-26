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Феоктист
Феоктист
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Оносов Федор Федоров
1751 г.р.
Мать
(Никулина) Орина Иванова
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Оносов Федор Федоров
Мать:
Орина Иванова
Смерть
Неизвестно
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