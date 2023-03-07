Киселева (Абрамова) Анна
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Абрамовъ Василий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Киселевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1805
Сын: Киселевъ Прокофий
Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселевъ Иванъ