Киселева (Абрамова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Абрамова) Анна

Киселева (Абрамова) Анна

avatar

Место рождения

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Абрамовъ Василий

Мать: Абрамова Зиновья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Киселевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Киселевъ Прокофий

Отец ребёнка: Киселевъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселевъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close