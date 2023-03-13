Абрамовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамовъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Абрамовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Абрамова Зиновья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Киселева Анна

Мать ребёнка: Абрамова Зиновья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Залотова Акулина

Мать ребёнка: Абрамова Зиновья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Фролова Елизавета

Мать ребёнка: Абрамова Зиновья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Зиновья Григорьева

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