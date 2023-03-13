Абрамовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Абрамовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Абрамова Зиновья Григорьева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Киселева Анна
Мать ребёнка: Абрамова Зиновья Григорьева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Залотова Акулина
Мать ребёнка: Абрамова Зиновья Григорьева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Фролова Елизавета
Мать ребёнка: Абрамова Зиновья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно