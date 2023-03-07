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Абрамовъ Ефимъ

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Место рождения

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Абрамовъ Василий

Мать: Абрамова Зиновья Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Абрамовъ Кононъ

Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Абрамовъ Федоръ

Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Абрамовъ Иванъ

Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Фекла Федотова

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