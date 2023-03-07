Абрамовъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Абрамовъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Абрамовъ Кононъ
Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Абрамовъ Федоръ
Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Абрамовъ Иванъ
Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Абрамова Фекла Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Фекла Федотова