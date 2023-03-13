Абрамова Фекла Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Федоръ
Мать: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782
Сын: Абрамовъ Кононъ
Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Абрамовъ Федоръ
Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Абрамовъ Иванъ
Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамовъ Ефимъ