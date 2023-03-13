Абрамова Фекла Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Фекла Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Федоръ

Мать: Настасья Матвеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Абрамовъ Кононъ

Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Абрамовъ Федоръ

Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Абрамовъ Иванъ

Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Абрамовъ Ефимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамовъ Ефимъ

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