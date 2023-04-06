Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоръ

Федоръ

avatar

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Михей Архиповъ

Мать: Василиса Дмитрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Кошелева Акулина

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Абрамова Фекла Федотова

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Матвеева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close