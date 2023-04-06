Федоръ
Место рождения
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Михей Архиповъ
Мать: Василиса Дмитрева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кошелева Акулина
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Абрамова Фекла Федотова
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Матвеева