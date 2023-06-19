Кошелева Акулина
Место рождения
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Федоръ
Мать: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кошелевъ Иванъ
Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кошелевъ Александръ
Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кошелевъ Нефедъ
Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кошелевъ Никита
Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кошелевъ Парфенъ
Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошелевъ Савелий