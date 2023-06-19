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Кошелева Акулина

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Федоръ

Мать: Настасья Матвеева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кошелевъ Иванъ

Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кошелевъ Александръ

Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кошелевъ Нефедъ

Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кошелевъ Никита

Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кошелевъ Парфенъ

Отец ребёнка: Кошелевъ Савелий

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелевъ Савелий