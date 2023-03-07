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Кошелевъ Александръ

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Кошелевъ Савелий

Мать: Кошелева Акулина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кошелевъ Ефимъ

Мать ребёнка: Кошелева Фекла Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кошелевъ Иванъ

Мать ребёнка: Кошелева Фекла Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Кошелева Фекла Григорьева

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Фекла Григорьева

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