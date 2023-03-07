Кошелевъ Александръ
Место рождения
Дата рождения1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Кошелевъ Савелий
Мать: Кошелева Акулина
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кошелевъ Ефимъ
Мать ребёнка: Кошелева Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кошелевъ Иванъ
Мать ребёнка: Кошелева Фекла Григорьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Кошелева Фекла Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно