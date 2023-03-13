Кошелева Фекла Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кошелевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Кошелевъ Александръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Кошелевъ Иванъ
Отец ребёнка: Кошелевъ Александръ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кошелевъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошелевъ Александръ