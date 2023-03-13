Кошелева Фекла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Фекла Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кошелевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Кошелевъ Александръ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Кошелевъ Иванъ

Отец ребёнка: Кошелевъ Александръ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кошелевъ Александръ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелевъ Александръ

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