Русских Максим Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.?
Отец: Русских Самуил Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1970
Сын: Русских Эдуард Максимович
Мать ребёнка: Русских Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1974
Дочь: Некрасова Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Русских Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1979
Дочь: Маркова Светлана Максимовна
Мать ребёнка: Русских Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно