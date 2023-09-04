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Русских Максим Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.?

Отец: Русских Самуил Иванович

Мать: Русских Ирина Филимоновна

Рождение ребёнка
25.12.1970

Сын: Русских Эдуард Максимович

Мать ребёнка: Русских Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1974

Дочь: Некрасова Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Русских Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1979

Дочь: Маркова Светлана Максимовна

Мать ребёнка: Русских Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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