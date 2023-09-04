Русских (Сюзева) Ирина Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русских (Сюзева) Ирина Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.?

Сын: Русских Максим Самуилович

Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русских Федор Самуилович

Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русских Николай Самуилович

Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русских Александр Самуилович

Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русских Афанасий Самуилович

Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович

Смерть
Неизвестно
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