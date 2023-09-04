Русских (Сюзева) Ирина Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.?
Сын: Русских Максим Самуилович
Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русских Николай Самуилович
Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русских Александр Самуилович
Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русских Афанасий Самуилович
Отец ребёнка: Русских Самуил Иванович
Смерть
Неизвестно